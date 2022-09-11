81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut projesi ile vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek.

Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak.

Emekli, şehit yakını, gazi ve engellilerin yanı sıra ilk kez gençlere de özel kontenjan ayrılacak.

Proje için TOKİ'ye, geliri İstanbul'da 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek.

250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsa için hak sahipleri kura ile belirlenecek. Vatandaşa, 240 ay vade ve uygun taksit imkanı sunulacak.

Sosyal konutlar yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilecek. Projelerin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.