Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.06.2024 11:18

Son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik son iki haftada yapılan operasyonlarda 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 oldu.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

"Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz"

Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hudutlarda 486 şahıs yakalandı

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarda ise son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalandı, 2 bin 581 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şahıslardan 16'sının ise terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 oldu.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
230 bin öğretmene "başöğretmenlik" imkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider
13:02
AK Parti, doğum oranındaki düşüşü çalıştayda masaya yatıracak
12:49
ASELSAN sistemleri NATO tatbikatında
12:39
İletişim Başkanlığı: İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silah "oyuncak"
12:03
Yunan insan kaçakçısına Sabiha Gökçen'de suçüstü
11:59
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
Uganda'nın muz kızartması: Plantain
Uganda'nın muz kızartması: Plantain
FOTO FOKUS
Kafkasya'daki en kalabalık Türk kavimlerinden: Kumuk Türkleri
Kafkasya'daki en kalabalık Türk kavimlerinden: Kumuk Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ