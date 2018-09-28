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Son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, internet sitesinnden yaptığı açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. TSK yaptığı açıklama "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

21 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Ağrı ve Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran TSK, bu operasyonlarda çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber 

 

Etiketler: tsk, operasyonlar
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