Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi:

"Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."