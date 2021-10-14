Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 5 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi:
"Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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