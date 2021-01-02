Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

"Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."