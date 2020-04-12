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Sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki sokağa çıkma yasağının bu gece sona ereceğini hatırlatarak, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için yasağın süreceğini belirtti.
Bakanlık, sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.
Ayrıca 31 ildeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.
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