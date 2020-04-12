Bakanlık, sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ayrıca 31 ildeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

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