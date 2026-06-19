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Gündem
AA 19.06.2026 00:37

Singapur Başbakanı Wong, Türkiye'ye gelecek

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, bugün Türkiye'ye gelecek.

Singapur Başbakanı Wong, Türkiye'ye gelecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Wong'un, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurgulayan Duran, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Duran, görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

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