Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kutladı.

Şentop, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, "Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" sözlerini kullandı.