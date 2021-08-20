Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Yaşanan sel nedeniyle 69'u Kastamonu, 9'u Sinop ve 1'i Bartın'da olmak üzere 79 vatandaş hayatını kaybetti.
Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi.
Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi.
Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı.
Yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) yükseldi.
Etiketler: Doğal Afet Sel
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