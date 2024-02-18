Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.02.2024 16:20

Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu hafta teslim edileceğini söyledi.

Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için yapılan evin tamamlandığını gösteren bir video paylaştı.

Özhaseki paylaşımında, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz. Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar. Müslüm evladımızın da mekanı cennet olsun. Rabb'im cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Mehmet Özhaseki Deprem Şehit
Sıradaki Haber
Hamza Dağ, İzmir'de STK temsilcileriyle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Pençe-Kilit şehidi Salih Ay son yolculuğuna uğurlandı
17:19
Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek
17:32
Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü
17:01
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
16:54
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı
16:51
Şırnak'ta ambulans helikopter solunum sıkıntısı yaşayan çocuk için havalandı
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
FOTO FOKUS
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ