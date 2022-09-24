Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/etw5NwGVoP
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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