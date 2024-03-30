Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.03.2024 00:01

Seçim yayın yasakları başladı

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

Seçim yayın yasakları başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.

ETİKETLER
Seçim Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Murat Kurum: İstanbul'u depreme hazırlamak için gece gündüz çalışacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Mescid-i Aksa’da 150 bin kişi teravih namazı kıldı
00:33
İngiltere'de kara kuvvetlerindeki askerlerin sakal ve bıyık uzatma yasağını kaldırdı
00:42
Bakan Tunç: Biz milletimizi dinlediğimiz için 22 yıldır iktidardayız
00:20
İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
00:26
Siirt'te 6 araçlı zincirleme trafik kazası
00:09
Özbekistan’da kamuya açık alanlarda güvenlik önlemleri artırılacak
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Altun: Filistin, tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır
İletişim Başkanı Altun: Filistin, tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ