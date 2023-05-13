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Gündem
TRT Haber 13.05.2023 09:49

Seçim öncesi son mesajlar TRT'den verilecek

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcileri son mesajlarını bugün TRT televizyon ve radyolarından verecek. Konuşmaların ardından saat 18.00'de propaganda süreci sona erecek.

Seçim öncesi son mesajlar TRT'den verilecek

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcilerinin son propaganda konuşmaları bugün, TRT 1 ve Radyo 1'de yayınlanacak.

İlk olarak siyasi partiler adına yapılacak konuşmalar ekranlarda ve radyolarda olacak. 24 parti temsilcisi, saat 12.53'ten itibaren kurayla belirlenen sırayla vaatlerini seçmenle paylaşacak.

Daha sonra cumhurbaşkanı adayları, hitaplarını saat 17.17'den itibaren gerçekleştirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiği için konuşma yapmayacak.

Propaganda dönemi bugün saat 18'de sona erecek.

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