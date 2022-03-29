Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 19:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seçim kanunu teklifi görüşülmeye başlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Seçim yasasında değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifte seçim barajı yüzde 7'ye düşürülürken, milletvekili dağılımına da yeni yöntem getiriliyor.
Meclis Genel Kurulu, seçim yasasında değişiklik öngören düzenlemeyi gündemine aldı.
Teklifle seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
Vekil dağılımında yeni yöntem
Partilerin seçime girmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini yapmaları yeterli olacak.
Teklifle ittifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.
Görme engelliler için ek madde
Düzenlemeye Genel Kurul aşamasında görme engellilerin tek başına oy kullanmasına imkan sağlayan bir madde de eklenecek. Böylece 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacak.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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