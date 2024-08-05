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Gündem
TRT Haber 05.08.2024 14:37

Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararların alınması bekleniyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 7 aylık aranın ardından Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarı ve hedeflerine ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündeminde, her yıl yeni rekorların gerçekleştiği savunma sanayii ihracatı da olacak. Türkiye, 2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ederek 5 buçuk milyar dolar gelir elde etmişti. 2024'teki beklenti ise 7 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atılması...

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak adımlar da ele alınacak.
Yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararlar alınacak.

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