Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ramazan buluşmalarındaki son durağı, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu olan ISF oldu.

Bakan Mustafa Varank'ın "Animasyon, oyun ve tasarıma meraklı mısınız? Pazar akşamı Ankara'da, Türkiye'nin en çok izlenen animasyon filmine imza atan dijital ses ve görüntü stüdyolarında beraber iftar yapmak ister misiniz? Katılmak isteyenler bölüm ya da mesleklerini cevaba yazmayı unutmasın" mesajı üzerine farklı şehirlerden gençler Ankara'da buluştu.

Animasyon, oyun ve tasarıma meraklı mısınız?



Pazar akşamı (24 Nisan) Ankara’da, Türkiye’nin en çok izlenen animasyon filmine imza atan dijital ses ve görüntü stüdyolarında beraber iftar yapmak ister misiniz?



Katılmak isteyenler bölüm ya da mesleklerini cevaba yazmayı unutmasın — Mustafa Varank (@varank) April 23, 2022

Buluşmanın adresi, 8 yıldır yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın üretildiği ISF Studios oldu. Bakan Varank, çizgi dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki ziyarette eşi Esra Varank ve gençlerle birlikte animasyon üretim süreçlerini yerinde inceledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra iftar yaptı.

"Akademi sektörün fabrikası gibi çalışacak"

Bakan Varank, iftarın ardından gençlerle sohbetinde Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla ISF ile iş birliği yapacaklarını belirterek kurulması planlanan akademide eğitim alanlara destek vereceklerini söyledi.

Akademinin sektörün fabrikası gibi çalışacağını dile getiren Varank, burada verilecek yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerden mezun olan gençlerin sektöre kazandırılacağını vurguladı.

Davete katılan öğrencilerin stüdyoya stajyer olarak gelebileceği sözünü Fidan'dan aldığını söyleyen Varank, stüdyonun ses sanatçılarına da açılacağını belirtti.

Gençlerin bir sorusu üzerine çip tasarımının niş bir alan olduğunu anlatan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve mili olarak tasarlanmış işlemcisi olan Çakıl'dan bahsetti.

Bakanlığının ilkokuldan geleneksel girişimciye kadar her yaştaki bireye yönelik faaliyetleri bulunduğunu anlatan Varank, "İlkokuldaki çocuklarımızı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile buluşturuyoruz. KOSGEB ile bir iş yeri açmak isteyen geleneksel girişimcileri destekliyoruz. Hayatın her alanına dokunan bir bakanlığız" dedi.

Elif Buse Doğan'dan mini konser

Gecede, Elif Buse Doğan mini bir konser vererek iftara gelen misafirlere sürpriz yaptı, ilahilerden halk müziği bestelerine kadar birçok eser seslendirdi.

Doğan, Kütahya Tavşanlı'nın popüler türküsü Samsak Döveci'nin farklı versiyonlarını da seslendirdi. Varank ve Doğan, türküye adını veren sarımsak döveci ile poz verdi.

Konserin ardından Bakan Varank, Elif Buse Doğan'a TEKNOFEST montu hediye etti. Doğan'ın İstanbul'daki son TEKNOFEST’e kalabalık nedeniyle giremediğini belirtmesi üzerine Varank, kendisini bu sene Samsun'da yapılacak TEKNOFEST'e davet etti.

Türkiye’nin en büyük animasyon ve ses stüdyosunda @rafadantayfa ’dan Kamil ve Hayri ile iftarımızı açıp, gençlerle animasyon, tasarım ve oyun üzerine konuştuk.



“Samsak Döveci” sürpriziyle yüzleri güldüren İSF Studios ile sektörde çalışacak profesyoneller yetiştireceğiz. pic.twitter.com/SaALneE4zU — Mustafa Varank (@varank) April 28, 2022

"2021 yılında dünyada oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu"

Bakan Varank, hiç tanımadığı gençlerle iftar buluşmaları yaparak hem gençlerin fikirlerini almayı hem de bakanlık ile ilgili düşüncelerini öğrenmeyi istediğini belirterek, "Ramazan ayının son organizasyonunda son iftar davetini de özellikle animasyon, tasarım, oyun sektörüne ilgi duyan gençlerle yaptık. Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk, Türkiye'yi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, onların fikirlerini dinledik" diye konuştu.

ISF stüdyolarının Türk kültürüne de hizmet eden çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu söyleyen Varank, "Burada animasyon, diziler ve sinema filmleri üretiliyor. Aynı zamanda seslendirmeyle ilgili ses stüdyosu olarak da çok ciddi ve kaliteli işlere imza atılıyor. Son dönemde oyun sektörünün geldiği noktadan gerçekten memnunuz. Şirketlerimiz çok ciddi katma değer üretiyorlar. Yurt dışından çok ciddi yatırımcılar oyun sektörüne, firmalarımıza ciddi yatırımlar yapıyorlar. 2021 yılında dünyada oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu" bilgilerini paylaştı.

"Kalkınmada birinci sorumluluk bizde"

Varank, bakanlık olarak hayatın her alanına dokunan projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2 gün önce Karaman'daydık. Divle Obruk Peyniri diye bir peynirleri var. Peyniri yapıp tuluma basıp mağaraya koyuyorlar. 4 ay bekletiyorlar. O mağaranın altyapısına da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Kalkınma Ajansı eliyle destek vermişiz. Bana yazıyorlar sosyal medyadan. 'Ya senin peynirle ne işin var?' diye. İşte onu açıklamak istiyorum. Bölgesel kalkınma da bizim gündem maddelerimizden bir tanesi" dedi.

Hayatın her alanına dokunduklarını bildiren Varank, "Göbeklitepe'nin çatısını Bakanlık olarak nano malzemeden bir membranla biz kapladık. Türkiye'yi kalkındırma mücadelesi veriyorsak birinci sorumluluk bizim bakanlığımıza düşüyor" sözlerini kullandı.

Varank, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği eserlerle iftar sonrası keyifli bir vakit geçirdiklerini anlatarak, "Gençlerin türküyü önemsemelerini, kendi kültürümüzün müziğiyle yetişmelerini, kendi kültürümüzün müziğinden haberdar olmalarını önemsiyoruz. Aslında ISF stüdyoları Türk kültürüne hizmet eden çok ciddi işlere imza attı. Böyle bir stüdyoda Türk halk müziğinden eserler dinlemek, bunun yanında ilahiler dinlemek farklı bir tecrübe oldu. Samsak Döveci sürprizi de gözlerinden gördüğüm kadarıyla, bütün misafirlerimizin hoşuna gitti" değerlendirmesine bulundu.

Türk kültürüne uygun çizgi filmler

Çocukları eğlendirmek mottosuyla, "İnsana değer katmak" misyonuyla kurulan ISF Studios, ileri düzey animasyon ve prodüksiyon işleri başta olmak üzere dijital sanatların tamamında çalışmalar yürütüyor.

Rafadan Tayfa, Yade Yade gibi dizi filmlerin yanı sıra Rafadan Tayfa'nın sinema versiyonlarını çıkaran animasyon stüdyosu, Türkiye’de gelişmekte olan sektörün öncülerinden biri olma hedefiyle özellikle Türk kültürüne uygun çizgi filmlerle beğeni topluyor.