Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.11.2024 12:32

Saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen öldü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen öldü
[Fotograf: AA]

Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, makam şoförü Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül, Koray Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

ETİKETLER
Cinayet Kırıkkale
Sıradaki Haber
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
AB ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine şiddetli kınama
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
13:32
Filistin: İsrail'in UNRWA ile ilişkisini kesmesi uluslararası sözleşmeleri hiçe saymaktır
13:30
Katil İsrail son bir ayda bin 800 kişiyi öldürdü
13:24
Yasaklara uymayan balıkçılara göz açtırılmayacak
13:29
Bakan Kurum: Geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru
FOTO FOKUS
İsrail'i boykot için FIFA'ya çağrı
İsrail'i boykot için FIFA'ya çağrı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ