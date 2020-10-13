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Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Paylaşımda, “Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tgn3fxvrz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2020
Etiketler: msb Terörle Mücadele fırat kalkanıSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:25
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