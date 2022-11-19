Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Bakanlığın paylaşımında, "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/m4vWlCqPoj
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