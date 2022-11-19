Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlığın paylaşımında, "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü" ifadeleri kullanıldı.