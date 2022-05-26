Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimi önlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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