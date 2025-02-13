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Gündem
AA 13.02.2025 16:30

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz dumansız Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz dumansız Türkiye

Tütün ve tütün ürünlerine yönelik denetimlerde yeni dönem başlıyor. Artık denetimler daha sıkı, daha kapsamlı olacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Hedefimiz Dumansız Türkiye" mesajıyla bir paylaşım yaptı.

"Türkiye genelinde denetimlerimizi arttırıyoruz"

Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekiplerimizle 81 ilimizde geniş kapsamlı denetlemeler yapıyoruz. Pasif içicilik nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dumansız bir yaşamı destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz dumansız Türkiye

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