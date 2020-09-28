Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TRT World'de yayınlanacak Türkiye’nin COVID-19’la başarılı mücadelesini anlatan belgesel sebebiyle teşekkür mesajı yayımladı.

TRT WORLD, BU ÇARŞAMBA yayınlanacak belgeseliyle, Türkiye’nin COVID-19’la başarılı mücadelesini dünyanın dikkatine sunuyor. Çekimler, salgınla mücadelede rolü büyük iki hastanemizde 2 ay sürdü. Belgeselde dünyaca önemli isimlerin tanıklığı da yer alıyor. TRT’ye teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/9RsYxITDEi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2020

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TRT World, bu çarşamba yayınlanacak belgeseliyle, Türkiye’nin COVID-19’la başarılı mücadelesini dünyanın dikkatine sunuyor. Çekimler, salgınla mücadelede rolü büyük iki hastanemizde 2 ay sürdü. Belgeselde dünyaca önemli isimlerin tanıklığı da yer alıyor. TRT’ye teşekkür ediyoruz.