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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Koca, "SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan SMA hastalarına müjde

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de uygulanan sağlık güvencesi sisteminin, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulaması olduğunu belirtti.

SMA tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda SGK ödeme kapsamında olduğunu anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak SMA tip-2 ve tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda, Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil, alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." 

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sma hastaları, ilaç
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