Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.10.2024 12:40

Sabiha Gökçen'den Dublin'e direkt uçuşlar başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'ndan bugün itibarıyla Pegasus Hava Yolları ile İrlanda'nın başkenti Dublin’e direkt uçuşlar başladı. ISG, 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat olmak üzere toplam 140 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor.

Sabiha Gökçen'den Dublin'e direkt uçuşlar başladı

İSG, Türkiye'nin uluslararası hava yolu ağını genişletmeye devam ediyor.

İSG'den Dublin'e, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 frekans direkt sefer düzenlenecek.

Pegasus Hava Yolları Dublin hattıyla İrlanda'ya seyahat kolaylaşırken ABD ve Kanada'ya da erişim imkanı sağlanacak.

Kuzey Amerika'ya güçlü bağlantıları olan kentten aktarmalı olarak New York, Boston, Şikago ve Toronto gibi başlıca Kuzey Amerika şehirlerine ulaşılabilecek.

Kent, tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra geniş yeşil alanları ve halkının misafirperverliğiyle dikkati çekiyor.

"140 destinasyonu İstanbul ile bağlıyoruz"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Edebiyat Şehri" unvanına sahip olan kent James Joyce, Oscar Wilde, W.B. Yeats ve Samuel Beckett gibi dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin doğup büyüdüğü kültür merkezi olarak öne çıkıyor.

Kent, edebiyat etkinlikleri ve festivallerle tüm yıl kültürel seyahat arayışındaki gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yeni hatlarla beraber Türkiye'nin uluslararası hava yolu bağlantılarını günden güne daha da güçlendirdiklerini belirterek, açılışını gerçekleştirdikleri Dublin hattıyla birlikte bu ay 5 yeni hattı İstanbul ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Hattın hem İrlanda ile ilişkileri kuvvetlendireceğini hem de Kuzey Amerika şehirlerine seyahati kolaylaştıracağını kaydeden Ersoy, "Hattın, bölgeyle etkileşimimizi artıracağına inanıyoruz. ISG olarak 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat olmak üzere toplam 140 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor, ticaret ve turizmi destekliyoruz. Yeni hattımızın da ülkemiz ve tüm misafirlerimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İrlanda İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Türkiye'den İspanya'ya başsağlığı mesajı
14:17
Bakan Tekin: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
14:04
Türkiye ile Umman arasında yükseköğretim alanında iş birliği
14:00
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti
13:54
Kırsal kalkınmada 397 milyon lira hibe sağlanacak
13:50
72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel, deprem yönetmeliklerine göre yapılmamış
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ