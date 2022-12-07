Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İstanbul'a geliyor
[Fotograf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Görüşmelerin ana gündemi Suriye'deki son gelişmeler olacak.
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken Moskova'dan dikkati çeken bir ziyaret gerçekleşecek.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye'ye geliyor.
Yarın akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Verşinin cuma günü temaslarda bulunacak.
Gündemde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler olacak; Türkiye-Suriye ilişkileri de ele alınacak.
Etiketler: Rusya
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