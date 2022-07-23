Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

82 yaşındaki Özdenören, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rasim Özdenören, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan 7 güzel adam arasında yer alıyordu.

Usta yazar için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyat camiasına başsağlığı diledi:

"Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) July 23, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özdenören’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti:

"Edebiyat dünyamızın önemli değerlerinden, Yedi Güzel Adam’ın son çınarı, öyküleri ve eserleri ile fikir dünyamızda iz bırakan Rasim Özdenören’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Edebiyat dünyamızın önemli değerlerinden, Yedi Güzel Adam’ın son çınarı, öyküleri ve eserleri ile fikir dünyamızda iz bırakan Rasim Özdenören’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 23, 2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, şu sözleri kullandı:

"Gül yetiştiren adam, güzel insan #RasimÖzdenören ağabey Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kaldırılacaktır."

Gül yetiştiren adam, güzel insan #RasimÖzdenören ağabey Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin.



Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kaldırılacaktır. pic.twitter.com/7H8x4NDs1f — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 23, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Özdenören'in ailesine sabır diledi:

"7 Güzel Adam'ın son temsilcisi, usta edebiyatçı, milli ve manevî değerlerimizin müdâfiî Rasim Özdenören ağabeyin vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah."