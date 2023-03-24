"Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi ramazana dün itibarıyla kavuşulduğu hatırlatılan hutbede, bir yandan ramazan sevinci yaşanırken diğer yandan da afetlerin acısının yüreklerde hissedildiği belirtildi.

Meydana gelen felaketlerin yaralarının sarılması için milletçe yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilediği vurgulanan hutbede şu ifadeler kullanıldı:

"Cenabıhak, bütün imkanlarını seferber eden, duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler sükûnet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını kuşanırız."

''El birliğiyle yaralarımızı saralım''

İslam medeniyetinin dayanışma medeniyeti olduğu anımsatılan hutbede, "Yaşadığımız afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah. Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize destek olmaya gayret edelim. Zekat ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım. Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek el birliğiyle yaralarımızı saralım" çağrısı yapıldı.