Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.02.2024 11:43

PTT'den deprem bölgesine özel kampanya

PTT, asrın felaketinde zarar gören iller için kampanya başlattı. Depremden etkilenen illerde güncel tarife üzerinde yüzde 30 indirim uygulanacak.

PTT'den deprem bölgesine özel kampanya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından duyurdu. 

PTT, asrın felaketinde zarar gören illerin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için kampanya başlattı.

Buna göre 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, İlleri çıkışlı ve varışlı bireysel gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uygulanacak. 

 

 

ETİKETLER
Deprem PTT
Sıradaki Haber
Asrın felaketinin ardından tam 1 yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Aydın memecik zeytinyağı tescillendi
11:48
Güney Korelilerin yüzde 91’ine göre, Kuzey’in nükleer silahlardan arındırılması imkansız
11:25
Asrın felaketinin ardından tam 1 yıl geçti
11:18
Teknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı
11:15
Türkiye'nin sağlık ordusu deprem bölgesi için seferber oldu
11:15
Emtia piyasası geçen hafta negatif seyretti
"Şampiyon Melekler"in aileleri, çocuklarının yasını tutmaya devam ediyor
"Şampiyon Melekler"in aileleri, çocuklarının yasını tutmaya devam ediyor
FOTO FOKUS
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ