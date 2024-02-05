PTT'den deprem bölgesine özel kampanya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

PTT, asrın felaketinde zarar gören illerin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için kampanya başlattı.

Buna göre 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, İlleri çıkışlı ve varışlı bireysel gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uygulanacak.