Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Provokatif paylaşım yapan 613 hesap yöneticisi tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı. Adli işlem başlatılan 78 şüpheli gözaltına alınırken, 20'si tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 78 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 20 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.
Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası; depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 46 adet internet sitesi, resmi kurumların adını kullanan 15 adet sosyal medya platformu hesabı ve 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdana adresi tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı duyuruldu.
Etiketler: Deprem Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Medya
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