Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.08.2023 13:22

Plastik poşet ücreti 25 kuruşta sabit kaldı

Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Tüketiciler ise poşet ücretine 25 kuruş vermeye devam edecek.

Plastik poşet ücreti 25 kuruşta sabit kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için geri kazanım katılım payı tutarlarında da düzenleme yapıldı.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Nijer'deki yabancıların tahliyesi devam ediyor
13:52
Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı
13:50
İran'da kaçak akaryakıt kaynaklı patlamada 20'den fazla ev hasar gördü
13:39
İstanbul'un dönüşümü için özel yasa hazırlığı
13:33
Rus donanması, Baltık Denizi'nde tatbikata başladı
13:32
Hindistan'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına itiraz duruşması başladı
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
FOTO FOKUS
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ