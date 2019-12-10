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PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu10 Aralık 2019 Salı 11:45 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 11:51
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 teröristin, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber