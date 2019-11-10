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PKK/PYD'li teröristlerin döşediği 1222 mayın ve EYP imha edildi10 Kasım 2019 Pazar 11:15 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 11:34
PKK/PYD'li teröristlerce meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA