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PKK/PYD'li teröristlerin döşediği 1222 mayın ve EYP imha edildi

10 Kasım 2019 Pazar 11:15 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 11:34

PKK/PYD'li teröristlerce meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.