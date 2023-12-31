Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."