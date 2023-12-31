Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/TjBEMxkf1q