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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 31.12.2023 13:15

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

 

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Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Terör Örgütü
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