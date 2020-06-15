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Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı. "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığı belirtildi.
Açıklalamada, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." denildi.
Pençe-Kartal Operasyonu başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020
Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 00:23
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