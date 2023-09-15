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TRT Haber 15.09.2023 16:35

Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Prof. Dr. Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

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