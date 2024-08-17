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TRT Haber 17.08.2024 12:35

Orman yangınlarına 2 günde havadan 7 bin 662 ton su atıldı

İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Ayrıca yangınlarda 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracının da görev aldığı belirtildi.

Orman yangınlarına 2 günde havadan 7 bin 662 ton su atıldı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Karabük, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. 5 ildeki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı'nın da destek verdiği aktarıldı.

İletişim Başkanlığının açıklamasında, Amfibik Yangın Söndürme uçağının; yüksek su atma kapasitesi, amfibik olması ve yüksek intikal sürati sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde çok etkili olduğu vurgulandı.

 

 

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