Orman yangınlarına 2 günde havadan 7 bin 662 ton su atıldı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Karabük, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. 5 ildeki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı'nın da destek verdiği aktarıldı.

İletişim Başkanlığının açıklamasında, Amfibik Yangın Söndürme uçağının; yüksek su atma kapasitesi, amfibik olması ve yüksek intikal sürati sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde çok etkili olduğu vurgulandı.