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Gündem
AA 12.12.2024 15:10

Ömer Çelik: Türkiye dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik: Türkiye dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor

Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu göstermesi açısından önemli bir adım ve ümit verici bir gelişme olarak görülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından barış masasına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir" ifadesini kullandı. 

Somali-Etiyopya gerginliği Türkiye'nin ara buluculuğunda nasıl çözüldü?
Somali-Etiyopya gerginliği Türkiye'nin ara buluculuğunda nasıl çözüldü?

Ömer Çelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor.

Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin ara buluculuğu ile çözüm yoluna girdi.

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz."

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AK Parti Etiyopya Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan Somali
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