Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.03.2024 20:38

Ömer Çelik Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarısını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının, Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.

Ömer Çelik Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarısını kınadı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki saldırılarını kınadığını belirterek, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlgili kurumların sürece ilişkin yasal takip başlattığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sürece müdahil olan Belçika makamlarının saldırganlar hakkında başlattığı soruşturmanın ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Avrupa'daki siyasetçilerin bölücü terör örgütü yandaşlarının toplumsal barışa yönelik tehdit oluşturduğunu görmeleri gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü güvenliğini korumak ve suçluların cezalandırılması noktasında sürecin takipçisi olacağız."

ETİKETLER
Ömer Çelik PKK/YPG
Sıradaki Haber
MSB'den "İsrail ile iş birliği" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Biden, Baltimore'daki köprünün gemi çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" olarak niteledi
22:07
Adalet Bakanı Tunç: "Dünya 5'ten büyüktür" demeye devam edeceğiz
22:04
İstanbul’da kaçak avlanan 8 ton istavrit ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
21:47
Aydın'da dilenci kadın, para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
22:02
Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
21:49
New York Times, Hamas'a dair haberini aylar sonra düzeltti
Gazzeliler su temin etmek için her gün mücadele veriyor
Gazzeliler su temin etmek için her gün mücadele veriyor
FOTO FOKUS
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ