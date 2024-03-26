Ömer Çelik Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarısını kınadı

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki saldırılarını kınadığını belirterek, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlgili kurumların sürece ilişkin yasal takip başlattığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sürece müdahil olan Belçika makamlarının saldırganlar hakkında başlattığı soruşturmanın ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Avrupa'daki siyasetçilerin bölücü terör örgütü yandaşlarının toplumsal barışa yönelik tehdit oluşturduğunu görmeleri gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü güvenliğini korumak ve suçluların cezalandırılması noktasında sürecin takipçisi olacağız."