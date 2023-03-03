Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.

Buradaki konuşmasında İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul’da 1,3 milyon bina, 6,5 milyon konut var. Riskli 1,5 milyon konut, 300 bin acil dönüştürülmesi gerekli yapı bulunuyor.

93 bin konutun dönüşümü devam ediyor

39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. 93 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor.

Esenler

Esenler’de tüm dünyaya örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor.

60 bin konutluk, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Ağustos ayında 2 bin 108 konut teslim edildi.

Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sultangazi’de sağlıksız yapılarda oturan vatandaşlar bu alanlara taşınıyor.

Fikirtepe

Yeni Fikirtepe Konutları-1’de 1644 konut teslim edildi.

60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplam 12 bin 66 konut inşa edildi. Temmuz 2024 tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaş kalmayacak.

Üsküdar

Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresinde 7 bin 84 konutluk dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Bunların 551’i tamamlandı, 2 bin 583 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. 3 bin 950 bağımsız birimde projelendirme çalışmaları yapılıyor.