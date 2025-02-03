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TRT Haber 03.02.2025 00:19

Okullarda ikinci dönem bugün başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlıyor. 18 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

Okullarda ikinci dönem bugün başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başlayacak.

18 milyon öğrenci yeniden dersbaşı yapacak.

İkinci dönem ara tatili 28 Mart'ta

İkinci dönem ara tatili ise 28 Mart 2025 Cuma günü başlayacak.

Hafta sonuyla birlikte 9 günlük ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var

İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Okullarda ikinci dönem bugün başlıyor

2024-YKS Takvimi

Başvurular, 6 Şubat'ta başlayacak. Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da yapılacak.
Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 22 Haziran'da yapılacak. Sınav sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

3 Şubat'ta başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

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