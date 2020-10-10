Koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan milyonlarca çocuk, 7 ay sonra yeni tedbirlerle ders başı yapacak.

Ders zili 12 Ekim Pazartesi günü 2,3,4, 8 ve 12. sınıflar için çalacak.

Okullarda hazırlıklar son hızıyla sürüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Okullarda dezenfektan noktaları oluşturuldu

Önlemler, okul kapısında başlıyor. Tüm okul girişlerine solüsyonlu hijyen paspasları konuluyor. Sınıflarda da önlemlere dikkat ediliyor. Sıralar sosyal mesafeye göre diziliyor.

Ayrıca öğrencilerin sınıflar dışında kullandığı ortak alanlarda da uyarılar unutulmadı. Koridorlar ve kantin gibi ortak alanlar sosyal mesafe uyarılarıyla donatıldı, dezenfektan noktaları oluşturuldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Koronavirüse karşı bilgilendirici afiş ve posterler çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Salgınla mücadelede hijyen nöbeti

Hazırlıkların devam ettiği okullardan biri de Edirne'deki Plevne İlkokulu...

Okulda öğrencilerin oturacakları sıralar dahi belirlenmiş durumda. Ayrıca öğrenciler koronavirüs ile mücadelede bizzat yer alacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Okullarda detaylı dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra Edirne Valiliği iki farklı uygulamayı da hayata geçirdi. Bunlardan bir tanesi Sınıf Havalandırma Prosedürü, bir diğeri de Hijyen Nöbetçisi Uygulaması.

Okul yönetiminin belirlediği hijyen nöbetçileri, özellikle sosyal mesafe kuralını denetleyecek. Öğrencilerin gereken temizlik kurallarına uyup uymadığını kontrol edecek, sınıfları havalandıracak.