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Okul servis araçları denetimleri yüzde 128 artırıldı02 Ocak 2020 Perşembe 11:36 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 12:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, okul servis araçları denetimlerinin yüzde 128 arttırıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Geleceğin sürücülerini yetiştirmekten, uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi arttırarak kullanımını azaltmaya kadar pek çok başlıkta eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek geleceğin suç ve güvensizlik oranını aşağı çekmeyi hedefliyoruz." dedi.
Soylu, "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır." diye konuştu.
Kaynak: AA
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