Kahramanmaraş'ta 117 öğrencili bir özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapan Metin Acıpayam, depremlerin ardından 92 öğrencisini kaybetti.

Metin Öğretmen, öğrencilerine ulaşmak için günlerce çalmadık kapı bırakmadı. Çünkü birçoğu tüm ailesi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Çocukları teşhis etme görevi de Metin Öğretmen'e düştü.

"92 öğrencisini kaybetmiş baba gibi bir duygu içerisindeyim"

Bir arkadaşının kendisine 'siz şehitlerin öğretmeni oldunuz' dediğini ve bunun kendisini çok duygulandırdığını anlatan Acıpayam, "Öğretmenlerin anne babalardan farkı şu; anne babaların bir tane, iki tane, üç tane evladı olur ama öğretmenlerin ne kadar öğrencisi varsa o kadar evladı var demektir. Ben 92 öğrencisini kaybetmiş baba gibi bir duygu içerisindeyim" dedi.

"Onların sahipsizler mezarlığına defnedilmesine mani oldum"

Birçok öğrencisini teşhis ettiğini söyleyen Acıpayam, "Çünkü kimseleri kalmamış. Cenaze toplama yerine gittiğimde yaklaşık 22 civarında öğrencimi bütün ailesi yok olduğu için, herkes kendi can derdine düştüğü için onların sahipsizler mezarlığına defnedilmesine mani oldum. Bu çocukların isimleri, soy isimleri şunlardır demek zorunda kaldım." diye konuştu.

"Ölüm şiirlerini yazmadı, ölümü bizzat tattı"

Acıpayam, "12 yaşındaki bir kızımız vardı, çok zeki bir kızdı. Şöyle dedi 'hocam ben ölüm şiiri yazmak istiyorum' dedi. Edebiyata çok meraklı, şiir yazmak istiyor, ben de ona dedim ki 'Edebiyatımızın ölüm şairi var biliyor musun, Cahit Sıtkı Tarancı diye'... 'Belki de ikinci Cahit Sıtkı olacaksın' demiştim ama ölüm şiirlerini yazmadı, ölümü bizzat tattı." dedi.

Metin Öğretmen şimdi enkazlarda evladı gibi sevdiği öğrencilerinin anılarını arıyor, onları hatıralarında yaşatıyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Aykut Olgun