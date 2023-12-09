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Gündem
TRT Haber 09.12.2023 13:38

Numan Kurtulmuş: Öldürülen her çocuğun kanında ABD'nin de eli var

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin BMGK'da "Gazze'de ateşkes" vetosuna tepki göstererek, "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" dedi.

Numan Kurtulmuş: Öldürülen her çocuğun kanında ABD'nin de eli var
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan kurtulmuş, ABD'nin "Gazze'de ateşkes" vetosuna tepki gösterdi. Halkının karşı çıkmasına rağmen ABD'nin bir kez daha zulmün arkasında durduğunu belirten Kurtulmuş, "Öldürülen her çocuğun kanında ABD'nin de eli var." dedi.

 

İstanbul'da 100'üncü Yıl Cumhuriyet Sergisi açılışında konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti;

Amerika Birleşik devletleri yönetiminin Amerikan halklarının önemli bir kısmının karşı çıkmasına rağmen maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Kolu Konseyi'ndeki oylamada veto yetkisini kullandı. Konsey toplandı herkes 13 kişi bu durdurulsun dedi. İngiltere o ince siyasetinin gereği sessiz kaldı. Amerika'da kaba siyaseti gereğini yaparak İsrail'e bir kere daha destek verdi.

Bir kere daha zulmün arkasında durdu. Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğunun her kadının elindeki kanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin payı vardır. Onların da suçu vardır.

 

 

 

 

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ABD Filistin - İsrail Çatışması Numan Kurtulmuş
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