Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış yaşandığı vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlemin alındığı belirtildi.

Açıklamada; randevusuna gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15'ini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Vatandaşların gidemeyecekleri randevularını iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun 2 hafta sonra verileceği ifade edildi.