Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nüfus müdürlüklerinde yeni uygulama: Randevuya gitmeyenleri caydıracak
Nüfus müdürlüklerinden alınan randevular konusunda yeni bir uygulama başlıyor. Bundan sonra randevu alıp gitmeyenlerin, bir sonraki randevuları iki hafta sonraya verilecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış yaşandığı vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlemin alındığı belirtildi.
Açıklamada; randevusuna gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15'ini oluşturduğuna dikkat çekildi.
Vatandaşların gidemeyecekleri randevularını iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun 2 hafta sonra verileceği ifade edildi.
Etiketler: Nüfus
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