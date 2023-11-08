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Gündem
AA 08.11.2023 07:01

Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, İyi  Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

İdris Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı
İdris Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı

TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi - 264

Cumhuriyet Halk Partisi - 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57

Milliyetçi Hareket Partisi - 50

İyi Parti - 43

Saadet Partisi - 20

Demokrasi ve Atılım Partisi - 15

Yeniden Refah Partisi - 5

Türkiye İşçi Partisi - 4

Hür Dava Partisi - 4

Demokrat Parti - 3

Emek Partisi - 2

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Demokratik Sol Parti - 1

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