Çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleri, 'NATO Entegre Hava Füze Savunması' faaliyetine katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı da faaliyette, muharip jetler ve tanker uçak ile görev yaptı.

Romanya'da gerçekleştirilen faaliyete Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya da katıldı.