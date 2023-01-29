Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO'nun hava savunma faaliyetine Türk jetleri de katıldı
Romanya'da gerçekleştirilen 'NATO Entegre Hava Füze Savunması' faaliyetinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip jetler ve tanker uçak da görev aldı. O anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleri, 'NATO Entegre Hava Füze Savunması' faaliyetine katıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı da faaliyette, muharip jetler ve tanker uçak ile görev yaptı.
Romanya'da gerçekleştirilen faaliyete Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya da katıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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