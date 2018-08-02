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Muharrem İnce: İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır

Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacaklarını vurguladı.

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Muharrem İnce: İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır

CHP'li Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaları değerlendirdi.

İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, imza, CHP olağanüstü kurultay
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