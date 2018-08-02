Muharrem İnce: İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır

CHP'li Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaları değerlendirdi.
- CHP'de olağanüstü kurultay için 630 imza toplandığı açıklandı
- CHP’den ‘imza’ açıklaması: Olağanüstü kurultay için yeterli sayı yok
İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır."
Kaynak: TRT Haber