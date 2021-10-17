Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den "Astsubaylar Günü" kutlaması
Milli Savunma Bakanlığı, Astsubaylar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
MSB, Astsubaylar Günü'nü Twitter'dan yayımladığı bir mesajla kutladı.
Paylaşımda, Ülkemiz ve milletimiz için görev yapan tüm emekli ve muvazzaf Astsubaylarımızın "Astsubaylar Günü" kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.
Ülkemiz ve milletimiz için görev yapan tüm emekli ve muvazzaf Astsubaylarımızın "Astsubaylar Günü" kutlu olsun. #MSB #TSK #AstsubaylarGünü pic.twitter.com/DLEh6mkPa3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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