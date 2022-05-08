Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Anneler Günü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) anneler gününe özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:
''Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz.''
Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz. #MSB #AnnelerGünü pic.twitter.com/KoTUM38axY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Anneler Günü Twitter Şehit
Sıradaki Haber
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz